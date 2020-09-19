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  3. 19 Eylül 2020 08:55

Melisa Sözen, Kırmızı Oda'ya damgasını vurdu

TV 8 ekranlarında seyirciyle buluşan Kırmızı Oda adlı dizinin dün akşam yayınlanan üçüncü bölümüne diziye lya karakterini canlandıran Melisa Sözen damgasını vurdu.

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