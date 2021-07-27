Anasayfa Video Galeriler Gündem Meltem Miraloğlu kendisinden 48 yaş büyük eşi Patrick’i paylaştı Meltem Miraloğlu kendisinden 48 yaş büyük eşi Patrick’i paylaştı 27 Temmuz 2021 Salı Saat: 16:30 Kendisinden 48 yaş büyük biriyle evlenen ve miras karşılığı kocasıyla bir araya gelen Meltem Miraloğlu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61000a78de3bde0110244bb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Meteoroloji iki gündür uyarıyordu... Beklenen yağış başladı İBB ve UNHRC arasında mültecilere yönelik iş birliği anlaşması Gaziantep'te peş peşe patlamalar! Evler tahliye edildi İBB'den eğlence ve hareket dolu etkinlik serisi Komşular bu çığlıkları duymamazlıktan gelemedi! Suriyelilerin ''Allahu Ekber'' nidalı tatil keyfi kamerada Canlı yayında talihsiz kaza... Spiker neye uğradığını şaşırdı Bursa'da ''bu ne biçim gelenek'' dedirten düğün! Gaziantep'te sokak ortasında dehşete düşüren görüntüler