Meltem Miraloğlu kendisinden 48 yaş büyük eşi Patrick’i paylaştı

Kendisinden 48 yaş büyük biriyle evlenen ve miras karşılığı kocasıyla bir araya gelen Meltem Miraloğlu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

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