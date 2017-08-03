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  3. 03 Ağustos 2017 15:15

Meme kanseri onu yıldırmadı, taksicilikle hayata tutundu

Çorum’da yakalandığı meme kanserine rağmen hayata küsmeyen 2 çocuk annesi 33 yaşındaki Gül Özbek, eşine maddi yönden destek olmak amacıyla taksi şoförlüğü yapmaya başladı.

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