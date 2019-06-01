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  3. 01 Haziran 2019 13:04

Meme kanseri tedavisinde yeni yöntem

Sağlık sektöründen iyi haber: Artık meme kanserinde bulunan yeni tedavi yöntemiyle daha kısa sürede tedavi biterken daha fazla hasta da tedavi olabilecek.

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Kapıkule’de uyuşturucu tacirlerine ağır darbe: Tam 8 milyon TL
Kapıkule’de uyuşturucu tacirlerine ağır darbe: Tam 8 milyon TL
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Mehmetçik yaylalarda terörist avında
Mehmetçik yaylalarda terörist avında
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Kadir Gecesi idrak edildi
Kadir Gecesi idrak edildi
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''İnşallah Selin Ciğerci ölür'' yorumu çıldırttı
''İnşallah Selin Ciğerci ölür'' yorumu çıldırttı
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Elif Şafak'tan ''pedofili içerik'' iddiaları için ilk yanıt
Elif Şafak'tan ''pedofili içerik'' iddiaları için ilk yanıt
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Oto tamirhanesine silahlı baskın kamerada
Oto tamirhanesine silahlı baskın kamerada
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