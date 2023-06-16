Anasayfa Video Galeriler Gündem Memelerinin yerinde nohut mu var'', ''Popon nerede'' yorumlarına bu yanıtı verdi Memelerinin yerinde nohut mu var'', ''Popon nerede'' yorumlarına bu yanıtı verdi 16 Haziran 2023 Cuma Saat: 09:45 Güncelleme: 16 Haziran 2023 Cuma 09:45 Sosyal medyada komik videolar paylaşarak dikkat çeken Berfu Yenenler takipçilerinden gelen eleştirilere, göğüslerini ve kalçalarını büyütüp, belini incelttiği bir video ile yanıt verdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/648c0507ed3b124e964d7473" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tanju Özcan, canlı yayına bağlanıp demediğini bırakmadı Kupa töreninde vali ile İYİ Partili isim arasında arbede Gökyüzünde ilginç anlar... Kütahya'da görüntülendi! Muğla'da Cayrokopter düştü; ünlü ismin eşi de yaralandı! 5 katlı tur teknesi görenleri şaşkına çevirdi Ne gram, ne çeyrek, ne de külçe! İşte en kârlı altın Deprem bölgesinden acı manzara Seyahat uygulamasıyla aracına aldığı yolcu yüzünden hayatı karardı Black Mirror'ın 6. sezonu yayınlandı