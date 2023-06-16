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  4. Memelerinin yerinde nohut mu var'', ''Popon nerede'' yorumlarına bu yanıtı verdi

Memelerinin yerinde nohut mu var'', ''Popon nerede'' yorumlarına bu yanıtı verdi

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Sosyal medyada komik videolar paylaşarak dikkat çeken Berfu Yenenler takipçilerinden gelen eleştirilere, göğüslerini ve kalçalarını büyütüp, belini incelttiği bir video ile yanıt verdi.

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