Anasayfa Video Galeriler Gündem Memleket Partisi lideri Muharrem İnce yol haritasını açıkladı Memleket Partisi lideri Muharrem İnce yol haritasını açıkladı 18 Mayıs 2021 Salı Saat: 14:51 Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin yol haritasını açıkladı. İnce, ''Biz, ne Cumhur ne Millet tek yol Memleket diyeceğiz'' dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60a3aa39562efb338a326d93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bıçak, zincir, sopa... Beyoğlu'nda kız kaçırma kavgası İğrenç olay: Kabinde üstlerini değiştiren genç kızları görüntüledi Kılıçdaroğlu: İsrail'in yaptığı bir katliamdır Thodex soruşturmasında iki isim yakalandı Akşener sordu: İsrail ile aramızda 6 milyar doları aşan ilişki askıya alındı mı? Devlet Bahçeli'den Sedat Peker çıkışı İstanbul'da 4 katlı bina tahliye edildi Meclis'i su bastı Suriye açıklarındaki nefes kesen operasyondan ilk görüntüler