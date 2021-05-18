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Memleket Partisi lideri Muharrem İnce yol haritasını açıkladı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin yol haritasını açıkladı. İnce, ''Biz, ne Cumhur ne Millet tek yol Memleket diyeceğiz'' dedi.

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