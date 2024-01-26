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  4. Memleket Partisi'nin yerel seçim kararı belli oldu; İnce açıkladı

Memleket Partisi'nin yerel seçim kararı belli oldu; İnce açıkladı

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Memleket Partisi'nin merakla beklenen seçim kararını Muharrem İnce CHP'ye sert eleştirilerde bulunarak duyurdu.

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