Anasayfa Video Galeriler Gündem Memleketine gelen gurbetçi kabusu yaşadı Memleketine gelen gurbetçi kabusu yaşadı 30 Temmuz 2024 Salı Saat: 12:46 Hollanda'dan Kayseri'ye gelen Vural Öztürk'ün aracına kimliği belirsiz kişilerce asit dökülerek zarar verildi. Şikayetçi olan Öztürk; "Psikolojim bozuldu, evimden dışarı çıkamıyorum" dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66a8b68ceefcad37f40076b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kenan Işık'a gözyaşlarıyla veda İstanbul'da peş peşe 2 hortum çıktı İstanbul sokaklarında rüşvet çetesi alarmı: ''Bu bir ihbardır sokak hakkı istiyorlar'' İstanbul'da yabancı uyruklu kadına iğrenç taciz girişimi İstanbul'da yine taksici - yolcu kavgası: ''Haram zıkkım olsun'' İzmir'de makilik yangını ''Eşin Atatürk'e hakaret etti'' dedi, sokak ortasında öldürdü Bir ülke felaketi yaşıyor: Onlarca ölü var Tebrikler... Bir cennetimizin daha içine etmeyi başardık