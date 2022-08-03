Memur emeklisi vatandaş öyle bir işe kalkıştı ki... Aylık kazancı 30 bin TL!

Bursa'da uzun yıllar memur olarak çalışıp emekli olduktan sonra seyyar satıcılığa başlayan 64 yaşındaki vatandaş takım elbisesiyle simit satarak ayda 30 bin TL'ye ulaşan gelir elde ettiğini açıkladı.

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