Anasayfa Video Galeriler Gündem Memur emeklisi vatandaş öyle bir işe kalkıştı ki... Aylık kazancı 30 bin TL! Memur emeklisi vatandaş öyle bir işe kalkıştı ki... Aylık kazancı 30 bin TL! 03 Ağustos 2022 Çarşamba Saat: 14:05 Bursa'da uzun yıllar memur olarak çalışıp emekli olduktan sonra seyyar satıcılığa başlayan 64 yaşındaki vatandaş takım elbisesiyle simit satarak ayda 30 bin TL'ye ulaşan gelir elde ettiğini açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62ea567dff769c016a6f4c27" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Emeklilerden 7.500 TL'lik promosyona hücum! Sıranın sonu gelmedi Bir yabancı uyruklu sapık daha! İğrenç tacizi sosyal medyada paylaştı Canlı yayında ilan etti: ''2023'te Cumhurbaşkanı adayıyım!'' Arnavutköy'de 'yan baktın' kavgası: Birbirlerine sopalarla saldırdılar Minibüsün üstünde tehlikeli yolculuk kamerada Vicdansız! Köpeğini tekmeledi, yetmedi kaldırıp yere savurdu Japonya'da sel felaketi! Bir bölgeyi yuttu Onlar Türkiye'nin gözbebekleri! Nesilleri tehdit altındaydı, 30 yavru birden doğdu İstanbul'da ''Aedes'' tehdidi! Vatandaşın kabusu oldular