Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın’dan zam teklifi açıklaması
19 Ağustos 2019 15:50
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın’dan zam teklifi açıklaması
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, hükümetin zam teklifine ilişkin, ”Başkanlar Kurulumuz sunulan teklifi yeni bir teklifin sunulması yönüyle takdir etti fakat yeterli zam oranlarını içermemesi nedeniyle de uzlaşmaya ve müzakereye uygun görmedi. Türkiye’nin tüm gerçeklerini düşünen bir teklif sunduk. Bu çağrımız olumlu karşılansın" dedi. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Aile Çalışma ve...