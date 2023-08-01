Anasayfa Video Galeriler Gündem Memur sendikaları zam taleplerini açıkladı Memur sendikaları zam taleplerini açıkladı 01 Ağustos 2023 Salı Saat: 15:35 Güncelleme: 01 Ağustos 2023 Salı 15:35 Ankara'da memur sendikaları üyeleri, memur ve memur emeklilerinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7'nci Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri öncesi, zam taleplerini açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64c8fc2a690c5c783a267853" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Galata Köprüsü'nde feci kaza! Tramvay seferleri durdu İZDENİZ vapurunda panik anları! Hızını alamayıp kıyıya çarptı Ardahan’da sağanak ve dolu etkisi! Karnında gazlı bez unutulduğunu 18 yıl sonra öğrendi Depremin merkezindeki kalıcı konutlar görüntülendi Firari FETÖ'cü yakalandı: ''Biz geri döneceğiz!'' Al sana barınma krizi: 95 yaşında İstanbul'da sokakta kaldı! Milyonların fobisi gerçek oldu: Genç kadın 3 günlük kabus sonrası öldü Yine Esenyurt! Sitede meydan savaşı çıktı