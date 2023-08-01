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Memur sendikaları zam taleplerini açıkladı

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Ankara'da memur sendikaları üyeleri, memur ve memur emeklilerinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7'nci Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri öncesi, zam taleplerini açıkladı.

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