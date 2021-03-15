Anasayfa Video Galeriler Gündem Menajerimi Ara dizisinde duygulandıran Rasim Öztekin sahnesi Menajerimi Ara dizisinde duygulandıran Rasim Öztekin sahnesi 15 Mart 2021 Pazartesi Saat: 07:45 Menajerimi Ara dizisinin son bölümüne geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden usta sanatçı Rasim Öztekin'in anıldığı sahne damgasını vurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/604ee6634a78137cf836ba33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kreşte 5 yaşındaki çocuğa öldüresiye dayak! Çukur'da son savaş başlıyor Türkiye - Suriye sınırına balistik füzeli saldırı! Erdoğan: ''Aşıda dünyanın en önde gelen ülkeleri arasındayız'' CHP'li Başarır: ''83 milyon çalışıyor sadece 5 kişi kazanıyor'' SpaceX uzaya 60 uydu daha gönderdi Canlı yayında olay var: ''Akıllı ol, aklını alırım!'' Mansur Yavaş Twitch’e katıldı Eski manken Karahan Çantay, son yolculuğuna uğurlandı