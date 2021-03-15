  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Menajerimi Ara dizisinde duygulandıran Rasim Öztekin sahnesi

Menajerimi Ara dizisinde duygulandıran Rasim Öztekin sahnesi

Menajerimi Ara dizisinin son bölümüne geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden usta sanatçı Rasim Öztekin'in anıldığı sahne damgasını vurdu.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Kreşte 5 yaşındaki çocuğa öldüresiye dayak!
Çukur'da son savaş başlıyor
Türkiye - Suriye sınırına balistik füzeli saldırı!
Erdoğan: ''Aşıda dünyanın en önde gelen ülkeleri arasındayız''
CHP'li Başarır: ''83 milyon çalışıyor sadece 5 kişi kazanıyor''
SpaceX uzaya 60 uydu daha gönderdi
Canlı yayında olay var: ''Akıllı ol, aklını alırım!''
Mansur Yavaş Twitch’e katıldı
Eski manken Karahan Çantay, son yolculuğuna uğurlandı