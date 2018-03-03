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  3. 03 Mart 2018 00:05

Menbiç’te köylüler terör örgütü PKK’yı kovdu

Suriye’nin Halep kentine bağlı Menbiç bölgesinde köylüler, terör örgütü PKK’nın kontrol noktalarına saldırarak teröristleri kovdu. Suriye’nin Halep kenti Menbiç bölgesinde köylüler, terör örgütü PKK’nın kontrol noktalarına saldırdı. Köylüler, bölgeden PKK’lı teröristleri kovdu. (Yousef Talha /İHA)

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