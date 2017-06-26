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  3. 26 Haziran 2017 17:15

Menekşe plajı doldu taştı

İstanbul’da Menekşe Plajı doldu taştı. Plajın havadan çekilen görüntüleri tatil beldelerini andırdı.

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Başbakan Yıldırım: Biz milletle yürürüz, milletle beraber gideriz
Başbakan Yıldırım: Biz milletle yürürüz, milletle beraber gideriz
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Şelalede yüzerken boğulma anı görüntülendi
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Üst geçitten atlamaya çalışan kız böyle kurtarıldı
Üst geçitten atlamaya çalışan kız böyle kurtarıldı
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MHP lideri Bahçeli: OHAL devam etmelidir
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Samsun şehidini uğurladı
Samsun şehidini uğurladı