Menemenli Çömlek Ustaları İtalya’da Türkiye’yi Temsil Edecek
24 Temmuz 2019 16:05
Menemenli Çömlek Ustaları İtalya’da Türkiye’yi Temsil Edecek
Menemenli çömlek ustaları, İtalya’da düzenlenen Uluslararası Dünya Çömlekçilik Yarışmasında Türkiye’yi temsil edecek. İki kategoride 6 çömlek ustası 36 ülkenin katıldığı yarışmada derece almak istiyorlar. Menemen Çömlekçiler Derneği üyeleri İtalya’nın Grottaglie kentinde 36 ülkenin katıldığı Uluslararası Dünya Çömlekçilik Yarışması’nda birincilik için yarışacaklar. Türkiye’den...