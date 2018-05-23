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  3. 23 Mayıs 2018 18:20

Menmetçik havadan böyle geldi: Nefes kesen tatbikat...

Genelkurmay Başkanlığı, Erciyes 2018 Hava İndirme Tatbikatı görüntülerini paylaştı. Genelkurmay Başkanlığı, Erciyes 2018 Hava İndirme Tatbikatı görüntülerini paylaştı. Kayseri’de konuşlu 1. Komando Tugay Komutanlığınca düzenlenen tatbikat, hava indirme operasyonuyla tamamlandı. (İHA)

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