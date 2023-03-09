Anasayfa Video Galeriler Gündem Menzil Cemaati'nden enkaz başında tövbe seansı rezaleti Menzil Cemaati'nden enkaz başında tövbe seansı rezaleti 09 Mart 2023 Perşembe Saat: 14:35 Güncelleme: 09 Mart 2023 Perşembe 14:35 Menzil Cemaati’nin 11 ilimizi yerle bir eden asrın felaketi sonrası bölgede bir enkaz başında bir depremzede ile yaptığı tövbe seansı görüntüleri gündeme bomba gibi düştü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6409c47d58592f1d1578d373" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da 3 dakikada milyonluk soygun! İstanbul'un kuruyan barajlarının zemini otomobil çöplüğü çıktı Türkiye'nin ''sır'' şehri tam 4 bin yıl sonra aydınlatıldı Ceza indirimi almak için hamile kalan ''Altın Kızlar'' çetesi çökertildi İstanbul'da dev operasyon! Yüzlerce kilo uyuşturucu ele geçirildi Büyükçekmece Gölü'nün son halini gören gözlerine inanamadı Masaj ''mutlu son'' ile bitecekti mutsuz bitti! Defne Samyeli, müzisyen Çarı Telkıvıran ile aşk yaşamaya başladı Asrın felaketi sonrası internette tepki çeken ''diploma'' ilanları