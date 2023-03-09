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  4. Menzil Cemaati'nden enkaz başında tövbe seansı rezaleti

Menzil Cemaati'nden enkaz başında tövbe seansı rezaleti

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Menzil Cemaati’nin 11 ilimizi yerle bir eden asrın felaketi sonrası bölgede bir enkaz başında bir depremzede ile yaptığı tövbe seansı görüntüleri gündeme bomba gibi düştü.

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