Menzil Cemaati'nden enkaz başında tövbe seansı rezaleti

Menzil Cemaati’nin 11 ilimizi yerle bir eden asrın felaketi sonrası bölgede bir enkaz başında bir depremzede ile yaptığı tövbe seansı görüntüleri gündeme bomba gibi düştü.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6409c47d58592f1d1578d373" allowfullscreen></iframe>