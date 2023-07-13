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Menzil liderinin cenazesine 250 bin kişi katıldı

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Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlanan Menzil tarikatının lideri Abdülbaki El-Hüseyni'nin cenazesine 250 bin kişi katıldı.

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