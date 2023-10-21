Anasayfa Video Galeriler Gündem Menzil şeyhine kırmızı halılı karşılama Menzil şeyhine kırmızı halılı karşılama 21 Ekim 2023 Cumartesi Saat: 17:40 Menzil tarikatı şeyhi Muhammed Saki Erol’un lüks otomobilinden inerken kırmızı halı ile karşılandığı anlara dair görüntüler tepki çekti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6533e2e3e3c10241d12ce2d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ev sahibi ile kiracı tartışmasında yine silahlar konuştu Tekstil atölyesi alev topuna döndü Alev alev yanan aracını söndürmek isterken ölümden döndü Kanserin doğal çözümünün hasadı başladı Can Yaman'dan hayranına skandal hareket Engelli yolcuya eziyetin cezası bu oldu İstanbul'da polis yelekli milyonluk gasp kamerada 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’ndaki otobüs yandı Genç kızın çığlıkları tacizciyi yakalattı