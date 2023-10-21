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Menzil şeyhine kırmızı halılı karşılama

Menzil tarikatı şeyhi Muhammed Saki Erol’un lüks otomobilinden inerken kırmızı halı ile karşılandığı anlara dair görüntüler tepki çekti.

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