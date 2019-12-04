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  3. 04 Aralık 2019 14:30

Menzil şeyhinin eteklerini böyle öptüler

Menzil liderinin görüntüleri sosyal medyada konuşulmaya devam ederken, bugün bir başka görüntü de sosyal medyada yine günün en çok tartışılan videosu oldu.

Video Galeri
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