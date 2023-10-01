Anasayfa Video Galeriler Gündem Menzil Şeyhi'nin makyajı olay oldu Menzil Şeyhi'nin makyajı olay oldu 01 Ekim 2023 Pazar Saat: 23:00 Güncelleme: 01 Ekim 2023 Pazar 23:00 Hayatını kaybeden Menzil şeyhi Abdulbaki Elhüseyni’nin büyük oğlu Muhammed Saki Elhüseyni'nin çekilen görüntülerinde gözlerindeki sürmeler sosyal medyada gündem oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6519cfd6b0792821a609bbb7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Belediye başkanından sel mağduruna tokat Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ı suçlamıştı; işyeri kurşunlandı Fıstık deposunda mide bulandıran skandal: Afiyet olsun Türkiyem! Yine Karadeniz, yine yağmur, yine kabus: 5 dakikalık yağış koca şehri yuttu! A Haber muhabirine tekme tokat dayak Erdoğan'dan emekli maaşı sorusuna yanıt Bakan Yerlikaya açıkladı: O görüntülere soruşturma! Komşuların kaçak kat kavgası kanlı bitti Ankara'da bombalı saldırı: Hainler veterineri öldürüp aracını çalmış!