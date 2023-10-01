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Menzil Şeyhi'nin makyajı olay oldu

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Hayatını kaybeden Menzil şeyhi Abdulbaki Elhüseyni’nin büyük oğlu Muhammed Saki Elhüseyni'nin çekilen görüntülerinde gözlerindeki sürmeler sosyal medyada gündem oldu.

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