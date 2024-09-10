Anasayfa Video Galeriler Gündem Menzilcilerden mide bulandıran görüntü Menzilcilerden mide bulandıran görüntü 10 Eylül 2024 Salı Saat: 15:05 Türkiye'de tarikat ve cemaatlere yönelik tartışmalar sürerken Menzil şeyhinin terini sildiği mendili öpüp başına koyan bir kişinin kameralara yansıyan görüntüsü mide bulandırdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66e03626e573eed4c108b1f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Oyun düşkünü minik bir faciayı önledi Otomobilin bagajından balık istifi kaçaklar çıktı Şahan Gökbakar, Marmaris'teki evi için sessizliğini bozdu: ''İlk balyozu biz vuralım'' İstanbul'da polis aracı kaldırımda yürüyen 2 kadına çarptı Türkiye'nin Buzların Kraliçesi yüzücüsü Deniz Kayadelen'den bir rekor Samsun'da göçük: 2 kişi toprak altında İstanbul'da motosikletli kapkaççılar kamerada Trafikteki driftçi magandanın sonu bu oldu 13 terörist daha etkisiz hale getirildi