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Menzilcilerden mide bulandıran görüntü

Türkiye'de tarikat ve cemaatlere yönelik tartışmalar sürerken Menzil şeyhinin terini sildiği mendili öpüp başına koyan bir kişinin kameralara yansıyan görüntüsü mide bulandırdı.

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