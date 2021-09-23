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Merakını gidermek için başladı, şimdi bırakamıyor

Bayburt'ta yaşayan öğretmen Zeynel Abidin Öztürk, internette gördüğü videolardan esinlenerek yumurta oyma sanatıyla ilgilenmeye başladı.

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