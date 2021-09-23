Anasayfa Video Galeriler Gündem Merakını gidermek için başladı, şimdi bırakamıyor Merakını gidermek için başladı, şimdi bırakamıyor 23 Eylül 2021 Perşembe Saat: 10:31 Bayburt'ta yaşayan öğretmen Zeynel Abidin Öztürk, internette gördüğü videolardan esinlenerek yumurta oyma sanatıyla ilgilenmeye başladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/614c2d47533b220d4c753823" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Skandal itiraf: ''Bebeklere yanlışlıkla koronavirüs aşısı yapıldı'' Cübbeli Ahmet: ''Çocuklarınızı imam hatipe göndermeyin'' Cehenneme açılan kapı! Yanardağ felaketi havadan görüntülendi İstanbul trafiğinde yağış kabusu! Trafik durma noktasında Sokakta kalan üniversitelilere 4 ilde polis müdahalesi Bodrum’da genç kızı felç bırakan %100 kusurlu ABD askeri serbest Cübbeli Ahmet ''sır cinayeti'' canlı yayında kabul etti Ünlü şef Arda Türkmen evlendi Şanlıurfa'da ilginç olay: Çarşaf giyip, hırsızlık için girdiği evde uyuyakaldı