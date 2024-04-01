Anasayfa Video Galeriler Gündem Meral Akşener açıkladı: İstifa yok, kongre var! Meral Akşener açıkladı: İstifa yok, kongre var! 01 Nisan 2024 Pazartesi Saat: 15:50 Güncelleme: 01 Nisan 2024 Pazartesi 15:50 Seçim sonuçlarının ardından istifa edeceği iddia edilen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, genel merkezde basın toplantısı düzenledi. Akşener, olağanüstü kongreye gideceklerini açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/660aada866958187f60f2f63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da kontrollü yıkım kontrolden çıktı; faciaya ramak kaldı Nisan ayında yaz geldi! Hava sıcaklığı 33 dereceye çıktı Sular altında kalan ilçe el değiştirdi! Diyarbakır'da çifte cinayet! İstanbul'da sandıkların tamamı açıldı; işte seçim sonuçları Türkiye'nin Mars'ına defineci talanı Seçimin kazananı Mansur Yavaş için yapılan klip sosyal medyayı salladı Akılalmaz olay! Makatından 15 santimlik PVC boru çıkarıldı YSK Başkanı Ahmet Yener'den beklenen açıklama geldi