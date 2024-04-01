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  4. Meral Akşener açıkladı: İstifa yok, kongre var!

Meral Akşener açıkladı: İstifa yok, kongre var!

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Seçim sonuçlarının ardından istifa edeceği iddia edilen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, genel merkezde basın toplantısı düzenledi. Akşener, olağanüstü kongreye gideceklerini açıkladı.

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