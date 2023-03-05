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  4. Meral Akşener Altılı Masa'ya dönme şartını açıkladı

Meral Akşener Altılı Masa'ya dönme şartını açıkladı

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Çok ağır ifadelerle yaptığı açıklamayla Altılı Masa'dan kalkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Altılı Masa'ya dönme şartını açıkladı.

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