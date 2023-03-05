Anasayfa Video Galeriler Gündem Meral Akşener Altılı Masa'ya dönme şartını açıkladı Meral Akşener Altılı Masa'ya dönme şartını açıkladı 05 Mart 2023 Pazar Saat: 22:00 Güncelleme: 05 Mart 2023 Pazar 22:00 Çok ağır ifadelerle yaptığı açıklamayla Altılı Masa'dan kalkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Altılı Masa'ya dönme şartını açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6404e6ca9747e200512ba2b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İktidar yasakladı, çiftçiler yolu kapattı Türkiye'nin ''gizemli evi'' rekor bir rakamla satılığa çıkartıldı Silahlı kız kaçırma girişimi kanlı bitti! Birlikte öldüler Fırtına Bodrum'u yıkıp geçti; ortalık savaş alanına döndü Depremde ağır hasar alan 7 katlı bina çöktü Taksiciyle turist yolcu arasında ücret tartışması kamerada Millet İttifakı Akşener'siz toplandı Erdoğan'dan Altılı Masa açıklaması Akşener belediye başkanları ile görüştü