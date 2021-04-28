İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Meclis'teki grup toplantısındaki konuşmasında "Kafası bozulana posta kovmakla övünen dünya lideri gitmiş, yerine pek bir minnoş Mr. Erdoğan gelmiş" dedi.

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