Anasayfa Video Galeriler Gündem Meral Akşener, Erdoğan'a ''minnoş'' dedi Meral Akşener, Erdoğan'a ''minnoş'' dedi 28 Nisan 2021 Çarşamba Saat: 12:11 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Meclis'teki grup toplantısındaki konuşmasında "Kafası bozulana posta kovmakla övünen dünya lideri gitmiş, yerine pek bir minnoş Mr. Erdoğan gelmiş" dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/608926b21f37b830f9176437" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yoldan geçen 8 yaşındaki çocuk kurşunların hedefi oldu Tam kapanma için yeni düzenleme geliyor FETÖ firarisi Hakan Şükür, Emre Belözoğlu'nu işaret etti! İntihar eden kadını battaniye geren vatandaşlar kurtardı! İstanbul metrosunda arıza sonrası yoğunluk yaşandı Tepe Emlak Yatırım çalışanlarının yüzde 53'ünü kadınlar oluşturuyor Fatih Altaylı canlı yayında alkol yasağını böyle ''ti''ye aldı Tam kapanma öncesi İstanbul’dan kaçış başladı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şimşek: ''Hiçbir akılcı tarafı olmayan uygulamadır anlamış değilim''