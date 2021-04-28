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Meral Akşener, Erdoğan'a ''minnoş'' dedi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Meclis'teki grup toplantısındaki konuşmasında "Kafası bozulana posta kovmakla övünen dünya lideri gitmiş, yerine pek bir minnoş Mr. Erdoğan gelmiş" dedi.

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