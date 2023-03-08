Anasayfa Video Galeriler Gündem Meral Akşener, Erdoğan'la gizlice görüştü mü? Canlı yayında açıkladı Meral Akşener, Erdoğan'la gizlice görüştü mü? Canlı yayında açıkladı 08 Mart 2023 Çarşamba Saat: 09:30 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gizlice görüştüğü iddiasına canlı yayında yanıt verdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64082b7b44b71366e83fdfb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ünlü anketçiden canlı yayında açıkladı: ''Bu olursa seçim ilk turda biter'' Yağmur hayatı felç etti; araçlar çukurlara düştü CHP’den Netflix temalı, Erdoğan'lı seçim videosu İstanbul'da korku dolu gece! 3 İETT otobüsü birden alev alev yandı İstanbul'da bir apartmanda çökme! Gece yarısı tahliye edildi İstanbul Sirkeci'de tramvay raydan çıktı İETT'den çocuklara otobüste deprem eğitimi Kılıçdaroğlu: Bugün veda etmek için buradayım Bir mal sahibi - kiracı kavgası daha! Camı çerçeveyi indirdi