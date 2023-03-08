Meral Akşener, Erdoğan'la gizlice görüştü mü? Canlı yayında açıkladı

İstanbul'da dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

''Marmara'da 1 değil 2 deprem olabilir'' diye uyaran uzmandan İstanbul uyarısı

Kılıçdaroğlu: Bugün veda etmek için buradayım

Türkiye bunu da gördü! Hırsızlar bakın bu sefer neyi çaldı!