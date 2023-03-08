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  4. Meral Akşener, Erdoğan'la gizlice görüştü mü? Canlı yayında açıkladı

Meral Akşener, Erdoğan'la gizlice görüştü mü? Canlı yayında açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gizlice görüştüğü iddiasına canlı yayında yanıt verdi.

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