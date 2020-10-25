  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 25 Ekim 2020 22:35

Meral Akşener gözyaşlarına boğuldu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmir’de, bir parkın açılışına davet edildi. Parka üç yıl önce hayatını kaybeden ağabeyinin adının verildiğinden habersiz açılışa katılan Akşener, ağabeyinin fotoğrafını görünce gözyaşlarına boğuldu.

Video Galeri
Erdoğan ''müsade'' etmedi, Bakan Varank'ın sesi kısıldı!
Erdoğan ''müsade'' etmedi, Bakan Varank'ın sesi kısıldı!
Video Galeri
İşte Gaziantep'te Suriyelilerin eylemi
İşte Gaziantep'te Suriyelilerin eylemi
Video Galeri
İstanbul'da yüzlerce Suriyeli şehri Halep'e çevirdi!
İstanbul'da yüzlerce Suriyeli şehri Halep'e çevirdi!
Video Galeri
Akkuyu’da patlama iddiası!
Akkuyu’da patlama iddiası!
Video Galeri
Kadına tokat attı, mahalle ayağa kalktı!
Kadına tokat attı, mahalle ayağa kalktı!
Video Galeri
Bolu'da yangın felaketi! 12 ahşap ev küle döndü
Bolu'da yangın felaketi! 12 ahşap ev küle döndü
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM