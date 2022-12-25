Anasayfa Video Galeriler Gündem Meral Akşener sahnede Mustafa Sandal ile böyle dans etti Meral Akşener sahnede Mustafa Sandal ile böyle dans etti 25 Aralık 2022 Pazar Saat: 21:50 Güncelleme: 25 Aralık 2022 Pazar 21:50 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da 'Büyük Kadın Buluşması'nda sahne alan şarkıcı Mustafa Sandal ile birlikte Aya benzer şarkısı eşliğinde dans etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63a89b6eada729755d718c63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan'ın eski avukatı canlı yayında küfrünü son anda tuttu MSB paylaştı; işte Mehmetçik'in ''düşmanı titreten'' sesi Suriye'den Türkiye'yi ayağa kaldıracak görüntüler Kapıkule'de ''yılbaşı alışverişi'' yoğunluğu Hayvanseverler İstanbul'da ''pati'' mitinginde buluştu Çakma mesih Hasan Mezarcı'dan ''Noel'' kutlaması Suriyeli baba vahşeti: 15 ve 17 yaşındaki 2 kızını katletti Sınıra ''ucuz telefon'' akını Aylık gelirinin 160 bin TL olduğunu söylemişti: Bahar Candan'dan ilginç asgari ücret çıkışı