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Meral Akşener sahnede Mustafa Sandal ile böyle dans etti

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da 'Büyük Kadın Buluşması'nda sahne alan şarkıcı Mustafa Sandal ile birlikte Aya benzer şarkısı eşliğinde dans etti.

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