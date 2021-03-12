Anasayfa Video Galeriler Gündem Meral Akşener’den Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması Meral Akşener’den Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması 12 Mart 2021 Cuma Saat: 23:15 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı bir canlı yayında gazeteci Veyis Ateş, Kübra Par ve Muharrem Sarıkaya’nın sorularını yanıtladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/604bcbe172b2596839543493" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kılıçdaroğlu: Saraylardan reformlar ancak bu kadar oluyor Selçuk Bayraktar'dan tazminat açıklaması: Burs olarak vereceğiz Otobüs ve otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı Bursa'da korkunç kaza! TIR önüne geleni biçti! Palu ailesi davasında kan donduran ifadeler! Bir babanın yürek yakan feryadı: ''Neden ettin buna bana'' Korkunç olay! Öldürdükleri adamı yakıp, kemiklerini çekiçle parçalamışlar! Erdoğan'dan yeni ''normalleşme'' açıklaması Hastanede olay! ''Bak artistlik yapma, seni kapıda beklerim''