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Meral Akşener’den Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı bir canlı yayında gazeteci Veyis Ateş, Kübra Par ve Muharrem Sarıkaya’nın sorularını yanıtladı.

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