  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 16 Aralık 2019 22:30

Meral Akşener'den Hükümete ''Suriyeli'' çağrısı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisi tarafından düzenlenen Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte Hükümete çağrıda bulundu.

Video Galeri
Fenalaşan sürücü açıköğretim bürosuna daldı
Fenalaşan sürücü açıköğretim bürosuna daldı
Video Galeri
Dünya Uygur Türkü çocuğun bu sözlerini konuşuyor
Dünya Uygur Türkü çocuğun bu sözlerini konuşuyor
Video Galeri
İstanbul Şişli'de feci kaza
İstanbul Şişli'de feci kaza
Video Galeri
CHP'den Kanal İstanbul tepkisi: ''Kanal İstanbul değil Kanal Katar''
CHP'den Kanal İstanbul tepkisi: ''Kanal İstanbul değil Kanal Katar''
Video Galeri
Diyarbakır anneleri HDP'li vekillere terlik fırlattı
Diyarbakır anneleri HDP'li vekillere terlik fırlattı
Video Galeri
25 kuruşa ulaşım ! Savcı Sayan Öğrencibüs dönemini başlattı
25 kuruşa ulaşım ! Savcı Sayan Öğrencibüs dönemini başlattı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM