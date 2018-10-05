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  3. 05 Ekim 2018 07:15

Meral Akşener'in evinin önünde gergin anlar

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evinin önünde toplanan grup MHP lideri Bahçeli lehine slogan attı.

Bilgin Pro
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