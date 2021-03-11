Anasayfa Video Galeriler Gündem Meral Akşener'in konvoyunda kaza Meral Akşener'in konvoyunda kaza 11 Mart 2021 Perşembe Saat: 20:35 Şanlıurfa'da temaslarda bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konvoyundaki bir aracın minibüsle çarpışması sonucunda 4 kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/604a54e9e684b44b9d357667" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Balıkçıların ağından ''iPhone''lar çıktı! İnanılmaz görüntü Canlı yayında dev ekran üzerine devrildi Bakan Koca’nın canlı yayınında ''öldürüm lan seni'' sesi Sosyal medya bu olayı konuşuyor! iPhone 12 dolu konteyner buldular Kağıthane'de çocuk tacizcisine dayak kamerada Türkiye bu olayı konuşuyor! ''Eniştem ormanda tecavüz etti'' Yolcu bağırınca rotasını hastaneye çevirdi Klyuchevskaya Sopka Yanardağı'nın patlama anı kamerada Kandillerle ilgili ezber bozan açıklama!