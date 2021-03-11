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Meral Akşener'in konvoyunda kaza

Şanlıurfa'da temaslarda bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konvoyundaki bir aracın minibüsle çarpışması sonucunda 4 kişi yaralandı.

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