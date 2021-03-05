Anasayfa Video Galeriler Gündem Meral Akşener'in şehit haberini aldığı o an! Meral Akşener'in şehit haberini aldığı o an! 05 Mart 2021 Cuma Saat: 17:10 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Bitlis'teki helikopter kazasında 11 askerin şehit olduğu haberini aldığı anlar kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60423bda5f85b5649a36b733" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan, Merkel ile görüştü Bitlis şehitlerini devletin zirvesi uğurladı Papa'dan 4 günlük tarihi ziyaret Filyason ekipleri dedektif gibi iz sürdü! Boş pide kutuları yakalattı TikTok fenomeninden şehitler için skandal ifadeler! Şehit Korgeneral Erbaş'ı, eski silah arkadaşı anlattı Hızlı ve Öfkeli 9 fragman 11 şehide yürek yakan veda Hrant Dink davası 26 Mart'a ertelendi