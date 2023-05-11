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Mercedes fabrikasında silahlı saldırı: 2 ölü

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Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletindeki Sindelfingen’de bulunan Mercedes fabrikasında gerçekleştirilen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Saldırgan gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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