Anasayfa Video Galeriler Gündem Mercedes fabrikasında silahlı saldırı: 2 ölü Mercedes fabrikasında silahlı saldırı: 2 ölü 11 Mayıs 2023 Perşembe Saat: 15:10 Güncelleme: 11 Mayıs 2023 Perşembe 15:10 Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletindeki Sindelfingen’de bulunan Mercedes fabrikasında gerçekleştirilen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Saldırgan gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/645cdb318bfeba407541d343" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İtalya'da büyük patlama! Evde başlayan yangın, kapıdaki otomobili eritti Ormanda yatan servet! Kilosu 5 bin liraya satılıyor Muharrem İnce adaylıktan çekildi Bu kiralık evi gören inanamadı: Aylık 300 bin TL'ye kiralık Yasak aşk cinayetinde müebbet hapis Yargıtay'dan döndü Kız Kulesi yeniden kapılarını açtı! İşte yeni hali... Erdoğan kendisi paylaştı; Gençlerden Erdoğan'a 12 kritik soru! Okul öncesi eğitimde ücretler kaldırıldı!