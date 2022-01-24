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  4. ''Mercek Bulutu'' görenleri hayrete düşürdü

''Mercek Bulutu'' görenleri hayrete düşürdü

Van semalarında beliren ve saatlerce aynı noktada dairesel şekil değiştirerek görülen mercek bulutu ilginç görüntü oluşturdu.

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