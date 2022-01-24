Anasayfa Video Galeriler Gündem ''Mercek Bulutu'' görenleri hayrete düşürdü ''Mercek Bulutu'' görenleri hayrete düşürdü 24 Ocak 2022 Pazartesi Saat: 17:35 Van semalarında beliren ve saatlerce aynı noktada dairesel şekil değiştirerek görülen mercek bulutu ilginç görüntü oluşturdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61eeb943e83bfa21884f52d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Mustafa Sarıgül, olağan MYK Toplantısı öncesi basın açıklaması yaptı Soğuğa meydan okuyan Pelin Akil, kendini karın içine bıraktı Oyuncu Bülent Şakrak'ın acı günü! Gözyaşlarına boğuldu Çin'den ABD ve Japonya'ya misilleme! 39 savaş uçağı havalandı Karda mahsur kalan 80 kişi kurtarıldı Havada kaos: Uçaklar İstanbul'a inemedi! THY'den sefer iptalleri İstanbul'da korkutan patlamalar! Yeraltı kabloları alev aldı Yedek lastikte eroin zulası Elazığ ve Malatya genç mühendislerin elinde yükseliyor