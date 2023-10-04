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Merdan Yanardağ hakkında hapis talebi

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Televizyon programında yaptığı açıklamalar nedeniyle tutuklanan gazeteci Merdan Yanardağ hakkında 7.5 yıla kadar hapis istendi.

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