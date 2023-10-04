Anasayfa Video Galeriler Gündem Merdan Yanardağ hakkında hapis talebi Merdan Yanardağ hakkında hapis talebi 04 Ekim 2023 Çarşamba Saat: 15:25 Güncelleme: 04 Ekim 2023 Çarşamba 15:25 Televizyon programında yaptığı açıklamalar nedeniyle tutuklanan gazeteci Merdan Yanardağ hakkında 7.5 yıla kadar hapis istendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/651d59b6e0e28376f376e323" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Lise öğrencisi kıza tacize gözaltı Annesini öldürüp intihar etmişti! Anne ile genç kızın son görüntüleri ortaya çıktı Taksim'i kana bulayan saldırının organizatörü öldürüldü Hem suçlu, hem güçlü! Polise saç baş yolduran sözler Ankara'da kan donduran görüntü! Kafası parçalanmış ceset bulundu! Canlı yayında büyük kavga! Telefonu Fatih Portakal'ın suratına kapattı Sular gitti, tarih ortaya çıktı; defineciler bayram etti! Bu suçlama olay olur: TÜİK'ten marketlere enflasyon için indirim telefonu! Ankara'da yangın! Bir evladımız şehit düştü