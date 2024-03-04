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  4. ''Merdiven altı''ndan bu sefer ölüm kalım savaşı veren 30 can dostu çıktı

''Merdiven altı''ndan bu sefer ölüm kalım savaşı veren 30 can dostu çıktı

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Bursa'da merdiven altı üretim yapan çiftliğe yapılan baskınla 30 cins köpek, kurtarıldı.

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