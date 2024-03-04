Anasayfa Video Galeriler Gündem ''Merdiven altı''ndan bu sefer ölüm kalım savaşı veren 30 can dostu çıktı ''Merdiven altı''ndan bu sefer ölüm kalım savaşı veren 30 can dostu çıktı 04 Mart 2024 Pazartesi Saat: 12:35 Güncelleme: 04 Mart 2024 Pazartesi 12:35 Bursa'da merdiven altı üretim yapan çiftliğe yapılan baskınla 30 cins köpek, kurtarıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65e595f164931ee4b70ea5a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Canlı yayında sinirler gerildi: ''Ben senin oğlun değilim!'' Rus ve ABD'li astronotlar uzaya gönderildi Murat Kurum: ''Nisan Gelecek Yüzler Gülecek'' İstanbul Boğazı düdük sesleriyle yankılandı 3 aracın karıştığı kazada can pazarı: Ölü ve yaralılar var İki çete daha çökertildi; onlarca gözaltı var AK Parti'nin Ankara adayı Turgut Altınok İstiklal Marşı'nı yanlış okudu Sokak ortasında güpegündüz görülmemiş cinayet AK Parti mitinginde intihar şoku