Merdivenlerden bisikletle inmek isteyen genç basamaklardan takla attı
06 Haziran 2019 09:35
Merdivenlerden bisikletle inmek isteyen genç basamaklardan takla attı
Büyükçekmece’de bisikletle park ve yollarda akrobatik hareketler yapan bisikletli gençlerden biri merdivenlerden ineceği esnada yaklaşık 30 basamaktan takla atarak yere düştü. Bayılarak başından hafif şekilde yaralanan genç, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, o anlar ise kask kamerasına yansıdı. Büyükçekmece Mimar Sinan Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde bisikletleriyle...