  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 06 Haziran 2019 09:35

Merdivenlerden bisikletle inmek isteyen genç basamaklardan takla attı

Büyükçekmece’de bisikletle park ve yollarda akrobatik hareketler yapan bisikletli gençlerden biri merdivenlerden ineceği esnada yaklaşık 30 basamaktan takla atarak yere düştü. Bayılarak başından hafif şekilde yaralanan genç, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, o anlar ise kask kamerasına yansıdı. Büyükçekmece Mimar Sinan Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde bisikletleriyle...

Video Galeri
Ak pelikanların gökyüzündeki dansı havadan görüntülendi
Ak pelikanların gökyüzündeki dansı havadan görüntülendi
Video Galeri
Neymar’ın tecavüz davasında şoke eden görüntüler
Neymar’ın tecavüz davasında şoke eden görüntüler
Video Galeri
İran’da limanda yangın: 1 ölü
İran’da limanda yangın: 1 ölü
Video Galeri
Bakan Soylu'nun katıldığı bayram namazı olay oldu
Bakan Soylu'nun katıldığı bayram namazı olay oldu
Video Galeri
24 saniyede motosikleti çaldılar
24 saniyede motosikleti çaldılar
Video Galeri
Suriye’de TSK unsurlarına saldırı: 2 yaralı
Suriye’de TSK unsurlarına saldırı: 2 yaralı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM