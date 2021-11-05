Anasayfa Video Galeriler Gündem Merkel ile Macron arasında ilginç diyalog: ''Öpüşelim mi, sarılalım mı ?'' Merkel ile Macron arasında ilginç diyalog: ''Öpüşelim mi, sarılalım mı ?'' 05 Kasım 2021 Cuma Saat: 11:40 Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel’e ülkenin en üst düzey ‘onur nişanını’ verirken ikili arasında ilginç anlar yaşandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6184ee1ab869566c36727c03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'nin cennetiydi... Balıklar gitti, köpekler geldi... İsmail Saymaz canlı yayında ''AK Partililerin buna hakkı var mı'' diyerek sordu Gökyüzünde gizemli cisim heyecanı... Pek çok ilden görüldü Havalimanında dehşet! Ortalığı savaş alanına çevirdi Bir kadın cinayeti daha... Sokakta kovaladı, apartmanın girişinde katletti! Camdaki Kız'da Nalan'ı yıkan gelişme Bakanlıktan tepki çeken kamu spotu: ''Sıcaklığı 21 dereceye düşürün'' Galatasaray taraftarından muhabire öpücük Şampiyon Milli Kürekçi Ali Ardıl İlkgün'den Başkan Gökhan Yüksel'e ziyaret