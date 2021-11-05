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  4. Merkel ile Macron arasında ilginç diyalog: ''Öpüşelim mi, sarılalım mı ?''

Merkel ile Macron arasında ilginç diyalog: ''Öpüşelim mi, sarılalım mı ?''

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel’e ülkenin en üst düzey ‘onur nişanını’ verirken ikili arasında ilginç anlar yaşandı.

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