Anasayfa Video Galeriler Gündem Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan istifa etti Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan istifa etti 02 Şubat 2024 Cuma Saat: 22:40 Güncelleme: 02 Şubat 2024 Cuma 22:40 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'görevinden affını istediğini' duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65bd453a9c27a56fa00c9123" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Alev Alatlı hayatını kaybetti Kendisini almaya minibüs şoförünü takip edip özür diletti! Tren, hayvan yüklü tıra çarptı: Ölü ve yaralılar var İstanbul'da takıntılı aşık dehşeti! İngilizce öğretmenini öldürdü AK Parti'nin İBB adayı Kurum'dan CHP'li seçmene ''Gönül Sözleşmesi'' çağrısı Türkiye’nin ilk AVM’siydi, şimdi in cin top oynuyor Tren bileti bulmak neredeyse imkânsız hale geldi Yüzsüz telefon dolandırıcısından polise ilginç soru İzmir’de bin 383 düzensiz göçmen yakalandı, 25 organizatör tutuklandı