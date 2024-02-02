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  4. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan istifa etti

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan istifa etti

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'görevinden affını istediğini' duyurdu.

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