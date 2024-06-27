Anasayfa Video Galeriler Gündem Merkez Bankası faiz kararını açıkladı Merkez Bankası faiz kararını açıkladı 27 Haziran 2024 Perşembe Saat: 14:11 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. TCMB, politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/667d48e5f0808e1ac2064003" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Termometreler 49 dereceyi gösterdi; 6 günde yüzlerce kişi öldü Yönetmen devam dedi; ünlü şarkıcı kamera önünde nöbet geçirdi Kiracı evi onlarca kedi ölüsü bırakarak tahliye etti İstanbul'da gizemli keşif: Kazı çalışmasında ortaya çıktı Alternatif olsun diye başladılar, şimdi yüzlerce aileye gelir kapısı oldu İstanbul'da bir kadın otelde tecavüze uğradığını iddia etti; gerçek sonra ortaya çıktı MSB'den Üçüncü Dünya Savaşı açıklaması TESLA ile ölümden dönen Türk avukat dava açıyor Mansur Yavaş’tan galibiyet golü sevinci