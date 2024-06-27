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Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. TCMB, politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu.

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