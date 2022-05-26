Anasayfa Video Galeriler Gündem Merkez Bankası Mayıs 2022 faiz kararını açıkladı Merkez Bankası Mayıs 2022 faiz kararını açıkladı 26 Mayıs 2022 Perşembe Saat: 14:10 Piyasalar yükselen dolar/TL’deki seyri takip ederken TCMB Mayıs 2022 faiz kararını açıkladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 14'te sabit bıraktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/628f601cf699eb2ec77e9713" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Külliye'de ilginç anlar! Erdoğan'ın şaşkınlığı yüzüne yansıdı Kadın cinayeti zanlısından şoke eden savunma Yer: İstanbul... Simidin fiyatını duyunca fırıncıyı dövdü Yine İzmir, yine camiden müzik yayını! Yabancı uyruklu sığınmacıdan parkta skandal görüntü! Fotoğraflar Türkiye'den! ''Yaz beklerken kışı yaşıyoruz'' İzmir Körfezi'nde korkutan görüntü! Marul tarlasına döndü Mühendis ofisinde ölü bulundu! İçeriye özel kıyafetle girildi İzleyici Yeşilçam'ın gerçek ''Erşan Kuneri''sini buldu!