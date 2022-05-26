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Merkez Bankası Mayıs 2022 faiz kararını açıkladı

Piyasalar yükselen dolar/TL’deki seyri takip ederken TCMB Mayıs 2022 faiz kararını açıkladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 14'te sabit bıraktı.

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