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Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini güncelledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, ''Enflasyonun 2021 sonunda yüzde 14,1 olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir'' dedi.

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