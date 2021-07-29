Anasayfa Video Galeriler Gündem Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini güncelledi Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini güncelledi 29 Temmuz 2021 Perşembe Saat: 13:15 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, ''Enflasyonun 2021 sonunda yüzde 14,1 olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir'' dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61027fc9baede0451412ed37" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'nin gündemindeki soru: Yangın uçakları nerede ? Çiftliği yanan Tuğba Özay ağlaya ağlaya yardım istedi: Ne olur sesimizi duyurun Fransız Bakan İBB ile iş birliklerinin devam edeceğini açıkladı Seyir halindeki lüks yatta yangın Beşiktaş'tan Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi göndermesi AK Parti'den canlı yayında tepki çeken açıklamalar İsmail Saymaz Akit yazarını fena yakaladı İmamoğlu: ''İstiklal Caddesini kimlikli bir alan haline getireceğiz'' Sosyal medyayı salladı: Eda Taşpınar'dan Mikanos’ta dans şov