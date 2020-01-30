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  3. 30 Ocak 2020 11:30

Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini belli oldu

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, ''2020 yıl sonu enflasyon tahminini 8.2 olarak korunuyor'' dedi. Uysal, 2021 yıl sonunda enflasyonun yüzde 5.4'e gerileyeceğini tahmin ettiklerini söyledi.

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