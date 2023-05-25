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Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu

Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2'nci tur oylaması öncesinde toplanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu yeni faiz kararını açıkladı.

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