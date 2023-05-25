Anasayfa Video Galeriler Gündem Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu 25 Mayıs 2023 Perşembe Saat: 14:35 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2'nci tur oylaması öncesinde toplanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu yeni faiz kararını açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/646f4804860dc04b503aea13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bir boşanma aşamasındaki kadın cinayeti daha: Sokak ortasında katletti! HDP ve YSP 2'nci tur kararını resmen açıkladı Ümit Özdağ: ''Depremzedeye parayla, Suriyeliye bedava... Böyle zulüm görülmedi'' Korkunç kaza kamerada: Minik çocuğa hem çarptı, hem ezdi! İstanbul'da kadınlara çirkin saldırı İstanbul'da yine indirim yine izdiham! Sinan Oğan sessizliğini bu şiirle bozdu Skandal! Kadın futbolcular tekme tokat saldırıya uğradı Burası Amazon Ormanları değil, Yalova!