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  4. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini yükseldi!

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini yükseldi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu yılın ikinci enflasyon raporu sunumunu gerçekleştirdi. Kavcıoğlu, TCMB'nin yıl sonu enflasyon beklentisini de açıkladı.

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