Anasayfa Video Galeriler Gündem Mersin sağanak yağışa teslim Mersin sağanak yağışa teslim 08 Ağustos 2021 Pazar Saat: 13:45 Mersin'de dün gece saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Yollar göle dönerken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/610fb5ce4fa5c971d05d7623" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Mardin'de toz fırtınası etkili oldu Süleyman Soylu'nun acı günü Yunanistan'ın göçmenleri ıssız adaya bıraktığı anlar kamerada Market sepetini doldurup kaçtı Balıkesir'de otobüs faciası: 15 ölü, 17 yaralı Ankara'da istinat duvarı çöktü Yufka açarken 5 metre yükseklikten düştü Denizde feci olay! 46 yaşındaki kadın hayatını kaybetti Canlı yayında bomba iddia: CHP, AK Partili eski bakana adaylık teklif etti