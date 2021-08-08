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Mersin sağanak yağışa teslim

Mersin'de dün gece saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Yollar göle dönerken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

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