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Mersin'de 12 metrelik lüks tekne battı

Mersin açıklarında 12 metrelik lüks tekne, motorunun durması sonrasında fırtınada kayalıklara çarparak battı.

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