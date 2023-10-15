Anasayfa Video Galeriler Gündem Mersin'de 12 metrelik lüks tekne battı Mersin'de 12 metrelik lüks tekne battı 15 Ekim 2023 Pazar Saat: 22:35 Mersin açıklarında 12 metrelik lüks tekne, motorunun durması sonrasında fırtınada kayalıklara çarparak battı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/652c3ef862c95955350d78e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Gazze'ye ölüm yağdıran İsrailli kadın askerlerden tepki çeken paylaşım CHP'nin Çanakkale İl Kongresi’nde gergin anlar Tesla ile drift atmak pahalıya maloldu Biden'ın konuşması İsrail protestosuyla yarıda kesildi İzmir'de orman yangını Hırsızlar kapı dürbününde kamerada İstanbul'da korkutan yangın İstanbul Metrosu'nda kadın yolcuya korkunç saldırı Depremin yıktığı ilimizi şimdi de sel vurdu