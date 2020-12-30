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  3. 30 Aralık 2020 17:35

Mersin'de dehşet! Yarısı suya gömülmüş halde bulundu

Video Galeri
Samsun'da aracının yanında tabancayla vurulmuş halde bulundu
Samsun'da aracının yanında tabancayla vurulmuş halde bulundu
Video Galeri
İstanbul'da trafik yoğunluğu erken başladı
İstanbul'da trafik yoğunluğu erken başladı
Video Galeri
İstanbul'da korku dolu anlar! Hemşireyi rehin aldı
İstanbul'da korku dolu anlar! Hemşireyi rehin aldı
Video Galeri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli çağrı: Bu millet sizi bekliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli çağrı: Bu millet sizi bekliyor
Video Galeri
AVM'lerde yılbaşı yoğunluğu! Uzun kuyruklar oluştu
AVM'lerde yılbaşı yoğunluğu! Uzun kuyruklar oluştu
Video Galeri
İstanbul'da yine harfiyat kamyonu dehşeti!
İstanbul'da yine harfiyat kamyonu dehşeti!
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